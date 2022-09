Législatives en Italie : l'UE espère "une coopération constructive" avec le prochain gouvernement, après la victoire de l'extrême droite de Giorgia Meloni

L'Italie bloquera-t-elle l'Union européenne (UE) ? La Commission européenne espère qu'elle aura "une coopération constructive avec les nouvelles autorités italiennes", a déclaré lundi 26 septembre son porte-parole, Eric Mamer, après la victoire du parti d'extrême-droite de Giorgia Meloni aux législatives.

"La Commission et la présidente Ursula von der Leyen travaillent avec les gouvernements qui sortent des élections des pays de l'Union européenne. Il n'en va pas différemment dans ce cas-ci", a-t-il dit lors d'une conférence de presse quotidienne de l'exécutif européen. La victoire de Giorgia Meloni, connue pour ses positions eurosceptiques, inquiète en Europe.

La Première ministre française Elisabeth Borne a prévenu que Paris serait "attentive" au "respect" des droits humains et du droit des femmes à avorter. Pour le ministre espagnol des Affaires étrangères José Manuel Albarés, "les populismes finissent toujours en catastrophe". Berlin attend pour sa part de l'Italie qu'elle reste "très favorable à l'Europe". La leader d'extrême-droite a reçu en revanche le soutien enthousiaste des bêtes noires de Bruxelles, la Pologne et la Hongrie, ainsi que les félicitations du parti espagnol d'extrême droite VOX et du Rassemblement national en France.