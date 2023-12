Le monde en images : canicule en Australie, -50 °C en Sibérie, du colorant dans l'eau de Venise… L’actualité de la semaine

Retour, dimanche 10 décembre, sur sept jours d’actualité en images. Direction l’Italie, la Sibérie et l’Australie.

Surfer en décembre en Australie, planche et parasol sont de sortie. C’est l’été à Sydney, sous 40 °C. Les températures suffocantes sont de plus en plus fréquentes à cause du réchauffement climatique. En Sibérie, il fait en revanche si froid que certaines villes paraissent abandonnées : - 50 °C. L’hiver ne fait que débuter.

Extinction Rébellion à Venise

Pollution chimique, monstre radioactif, pas d’inquiétude : Venise (Italie) est tout simplement le nouveau canal de communication d’Extinction Rébellion, des activités qui ont versé un colorant non polluant dans l’eau, pour dénoncer l’inaction politique à la COP 28. En Norvège, un athlète vient de réaliser un record : celui du plus haut saut de la mort. Il a sauté en chute libre de 40 mètres.