L'Italie, eldorado des retraités

C'est un coin de paradis niché au coeur des montagnes... mais déserté par les jeunes actifs. Nous sommes ici en Sicile. Le gouvernement italien s'est assigné une mission : repeupler ces villages en attirant les retraités européens, comme Derek et Diane, originaires du Royaume-Uni :



«On vit avec deux retraites de l'État anglais et avec ça, on peut avoir une meilleure qualité de vie en Sicile par rapport à l'Angleterre".

explique Derek Lainson.

Depuis janvier, les étrangers qui s'installent en Italie bénéficient d'une fiscalité réduite.

Contrairement au Portugal, pas besoin d'acheter une résidence pour en bénéficier.

Il suffit de résider dans une commune de moins de 20.000 habitants pendant plus de 6 mois. En échange les arrivants ne payent que 7% sur leurs pensions de retraite, avec tous les avantages du système italien :



« C'est un ensemble d'avantages et de services mis en place par le gouvernement. On a la sécurité sociale, le système de santé, etc...", détaille Derek.

C'est aussi un moyen pour le gouvernement de doper l'économie locale.