Italie : Valenza, un village où tout tourne autour de l'or

Le lit de la rivière Elvo, c'est le cœur de l'Eldorado italien. "La fièvre de l'or t'envahit très rapidement, c'est immédiat", confesse une chercheuse d'or. "Dès que tu vois au fond de ton plat les premières paillettes, c'est une émotion immense." Pas besoin de permis pour devenir chercheur d'or. Juste un plat en forme de chapeau chinois. Certains en cherchent depuis les années 80. "Je prends la plaque en céramique, et je prends une poignée de sédiments, l'or est lourd, beaucoup plus dense que le sable", expose Walter, un expert.

50 euros le gramme d'or

En amont, il y avait une mine d'or exploitée par les romains. Depuis peu, la rivière est devenue un filon réputé dans toute l'Europe. En moyenne, on trouve un gramme d'or par jour de travail. Le record date d'octobre dernier, avec plus de 10 grammes. À 50 euros le gramme, c'est une jolie plus-value. D'autres le mettent dans des petites boîtes et l'échangent entre passionnés. On y conserve l'or pur à 97 %. Les paillettes ne se vendent pas, mais les pépites, plus grosses, font le bonheur de Valenza, la ville voisine, dans lequel on fond et on travaille le précieux métal, particulièrement malléable.