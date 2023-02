Italie : une quarantaine de migrants morts dans le naufrage de leur embarcation

Dans la matinée du dimanche 26 février, une quarantaine de migrants, dont des enfants, sont morts dans le naufrage de leur embarcation, près de la ville italienne de Crotone, en Calabre. La journaliste Raphaële Schapira, en direct de Rome, fait le point sur le drame.

Des dizaines de migrants, dont des enfants, sont morts dans le naufrage de leur embarcation près de la ville italienne de Crotone, en Calabre (Italie), dans la matinée du dimanche 26 février. "L'embarcation était toute proche de la Calabre, région du sud-ouest de l'Italie, lorsqu'elle s'est fracassée contre les roches en raison d'une mer particulièrement agitée. Selon plusieurs sources sur place, les passagers n'ont pas eu le temps de demander de l'aide, et c'est un pêcheur qui a donné l'alerte, peu avant 5h du matin", explique la journaliste Raphaële Schapira, en direct de Rome (Italie).



80 survivants au naufrage

"Pour l'heure, les autorités dénombrent une quarantaine de victimes, parmi lesquelles des enfants et un nouveau-né de quelques semaines, et 80 personnes qui ont survécu à ce naufrage. D'après ces survivants, ils étaient plus de 200 à bord de l'embarcation. Des migrants originaires d'Afghanistan, du Pakistan et d'Iran qui auraient embarqué depuis la Turquie", précise Raphaële Schapira.