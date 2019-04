Italie : une ligne ferroviaire rouverte

C'est l'histoire d'une ligne de train fermée en 1991 au nom de la rentabilité, et rouverte 15 ans plus tard. Une ligne qui transporte aujourd'hui plus de 6 000 voyageurs chaque jour. Avec des trains neufs, nombreux (jusqu'à 50 par jour) et le tout dans une zone rurale des Alpes italiennes. La preuve, pour les gens d'ici, qu'il y a des alternatives à l'utilisation de la voiture dans les régions de montagne. "Ce train, c'est aussi bien pour les travailleurs que pour les étudiants. Il permet de circuler et de relier les campagnes périphériques aux villes", se réjouit un voyageur.

Des investissements remboursés

Au départ, la région du Tyrol italien a pris un risque financier : 135 millions d'euros pour avoir une ligne moderne, les équipements refaits à neuf, notamment les passages à niveau, et à la gare de Merano, une salle de contrôle où tout le trafic est géré en temps réel. Pour la collectivité locale, les investissements sont largement remboursés, 30 millions de personnes ont pris le train depuis sa relance.

