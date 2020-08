Italie : un glacier du Mont-Blanc menace de s’effondrer

Cela ressemble à une énorme fente au milieu d’un vaste glacier. C’est à près de 2 800 mètres d’altitude qu’est né l’inquiétude en Italie. Du côté italien du Mont-Blanc, dans la station de Courmayeur, le glacier de Planpincieux menace de s’effondrer. Cela pourrait représenter la chute de 500 000 mètres cube de glace.

D'importants pics de chaleur

Cette catastrophe pourrait avoir lieu en raison des nombreuses variations climatiques qu’a vécu cette zone ces derniers jours. Alternant entre des températures normales de saison et des pics de chaleur importants, une partie du glacier commence à fondre. Craignant qu’une grande partie se détache et s’effondre, les routes sont coupées et en contre-bas, les zones à risques sont évacuées par précaution. Les autorités ont poussé les touristes à rentrer chez eux, un nouveau coup dur pour les professionnels du secteur après le confinement il y a quelques semaines.

