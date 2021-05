Italie : un déconfinement progressif qui fonctionne

L’Italie commence peu à peu à retrouver une vie normale. À Rome, la capitale du pays, les terrasses de restaurants accueillent de plus en plus de clients. "C’est un pas vers la normalité et ça me remonte vraiment le moral de pouvoir retrouver mes amis en toute tranquillité", explique une cliente. Cela est possible depuis que le gouvernement italien a entamé un déconfinement progressif du pays dès la fin du mois d’avril.

Moins de contaminations en extérieur

Les autorités italiennes ont autorisé l’accès à tout ce qui est à l’air libre, y compris les plus grands lieux touristiques dès le 3 mai. 15 jours plus tard, le nombre de contaminations au Covid-19 continuait de baisser. "On s’est rendu compte que la capacité de diffusion du virus à l’air libre est finalement très faible. On compte là-dessus et sur le fait que ce sont les catégories les plus jeunes, moins fragiles, qui sortent le plus en cette saison", détaille le docteur Giovanni Leoni, vice-président de l’Ordre des Médecins italiens. En plus de ces réouvertures, la campagne de vaccination se poursuit en Italie : 20 millions de personnes ont déjà reçu au moins une dose.