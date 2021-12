Italie : sur l'île de Murano, les femmes veulent devenir souffleuses de verre

À deux kilomètres de Venise, sur l’île de Murano, chaque vase, plat ou lustre est une pièce unique. Le savoir-faire, acquis au Moyen-Âge, est traditionnellement une histoire d’hommes. Les souffleurs de verre se transmettaient les secrets de père en fils, sous les yeux des femmes, simples spectatrices. Difficile donc de se faire une place, mais une petite équipe de femmes passionnées essayent de relever le défi depuis un an.

Faire changer les mentalités

"C’est normal de donner la chance aux femmes de travailler dans les ateliers. Cela peut être difficile à accepter pour les plus anciens, mais ils vont s’habituer", espère Veronica Cavalier, souffleuse de verre. Malgré le travail dur et exigeant requis devant les fours, elles ne se laissent pas dépasser par les préjugés. "C’est physique, on est en mouvement toute la journée dans la chaleur des fours réglés à 1 042 degrés. Mais j’aime mettre de la féminité dans ces objets", confie quant à elle Mariana Mona Oliboni. Dans un atelier voisin tenu par des hommes, Simone Giordani, maître verrier, voit cette évolution d’un bon œil : "le travail du verre permet d’exprimer ce que l’on a en soi. Si elles ont une touche à apporter, pourquoi pas."