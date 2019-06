Italie : la colère est vive à Venise après l'accident de paquebot

Un paquebot a percuté le port de Venise (Italie) et un petit navire dimanche 2 juin. Les images sont impressionnantes, mais il n'y a eu que quatre blessés. L'impact s'est produit sur le canal de la Giudecca. Le lieu, aux portes du centre de Venise, est prisé des paquebots, car il offre une vue imprenable sur la ville. Déjà en 2014, un autre bateau avait dérapé au moment de l'amarrage. Depuis des années, défenseurs de l'environnement et habitants manifestent, accusant ces bateaux géants de nombreux maux. Circulant trop près des rives, ils fragilisent les fondations de la cité lacustre, présentent un risque pour la sécurité et polluent l'atmosphère.

Soutien du ministre

Mais tous ces arguments ne semblent pas peser face aux enjeux économiques et aux millions de recettes touristiques. Le ministre italien de l'Environnement a assuré qu'il travaillait "à les déplacer depuis plusieurs mois et nous sommes proches d'une solution". Cette fois, la promesse de Sergio Costa sera-t-elle suivie d'effets ?