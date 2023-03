Italie : plus de 1 200 migrants sauvés par les garde-côtes du pays

Samedi 11 mars, plus de 1 200 migrants ont été secourus par des garde-côtes italiens. L'opération intervient quelques jours après un naufrage meurtrier.

Sur un navire se trouvent 500 migrants à la dérive. Dans une mer Méditerranée déchaînée, les garde-côtes se sont livrés à un sauvetage hors norme, portant assistance à plus de 1 200 personnes. "De nombreux bateaux de secours sont déployés. Les opérations sont compliquées à cause des conditions météorologiques très difficiles. Les bateaux des douanes et de la marine sont venus en renfort pour sauver les personnes en détresse", explique Fabio Borriello, capitaine du Dattilo, navire des garde-côtes italiens.



La route migratoire la plus dangereuse au monde

Des moyens exceptionnels déployés 15 jours après un précédent naufrage, qui a fait au moins 78 victimes sur les côtes italiennes. Le choc a provoqué polémique et manifestations sur le manque de réactivité des secours. Route migratoire la plus dangereuse au monde, la mer Méditerranée est pourtant empruntée quotidiennement et les sauvetages y sont toujours plus périlleux.