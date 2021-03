Italie : Levigliani, le village qui partage tout

Niché dans les montagnes de Toscane (Italie), le village de Levigliani fait figure de résistant en Italie, et protège jalousement sa carrière de marbre. Elle permet au village de 350 habitants de vivre quasiment en autarcie depuis deux siècles et de conserver ses commerces et sa population, souvent disparus dans les communes voisines.

La coopérative finance une supérette

Le trésor du village est perché à 1 300 mètres d'altitude : une carrière rachetée dans les années 1950 à une entreprise privée, par les habitants réunis en coopérative. La carrière emploie 30 salariés qui doivent tous résider dans le village pour le faire vivre. Les bénéfices générés par l’exploitation du marbre, sont obligatoirement réinvestis dans le village, notamment dans la supérette locale. Une supérette sous perfusion qui symbolise à elle seule la philosophie du village. La coopérative finance aussi le ramassage scolaire, des infrastructures, un restaurant et la rénovation de maisons.

