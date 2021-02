Italie : les images impressionnantes de l’Etna, entré en éruption

En Italie, l’Etna est entré dans une phase très active depuis trois jours. Un nuage de cendres monte dans le ciel, jusqu’à six kilomètres d’altitude, au-dessus du volcan. Il est orangé à cause des particules brûlantes en suspension sur lesquelles se reflète le soleil. À quelques dizaines de kilomètres de là, la ville de Catane, 700 000 habitants, reçoit d’importantes retombées de cendres et même de pierres volcaniques. Une couche noire recouvre les toits et les routes, mais n’affole pas les locaux. "Ici on cohabite avec l’Etna, les explosions durent une heure ou deux, pas plus", explique un habitant.



La police éloigne les curieux

L’Etna est le plus grand volcan d’Europe en activité. Ses accès sont fermés, la route est réservée aux scientifiques. L’un des gardiens de la zone a filmé l’avancée de la coulée de lave. Un peu plus bas, les forces de l’ordre éloignent les curieux face aux explosions imprévisibles et potentiellement dangereuses. Aucune habitation n’est menacée.

