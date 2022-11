Italie : les recherches se poursuivent après un glissement de terrain à Ischia

Les recherches se poursuivent sur l'île d'Ischia, au large de Naples, en Italie, dimanche 27 novembre. Le glissement de terrain provoqué la veille par de fortes pluies a fait au moins un mort.

Sur l’île d’Ischia (Italie), une dizaine de personnes sont toujours portées disparues, dimanche 27 novembre, après l'écoulement de boue de samedi. “Le travail est désormais plus simple pour les pompiers, compte tenu de la météo. Il y a encore un peu de vent, mais le soleil est revenu et il est plus simple pour eux de rechercher", explique la journaliste Raphaëlle Schapira, présente à Ischia.



Des renforts arrivent de Naples

Dimanche, le problème est de dégager la quantité de boue entrée dans les habitations, ralentissant le travail de recherche. “Les hélicoptères sont toujours à l'œuvre dans le village le plus proche de la zone du glissement de terrain, mais aussi au bord de la plage, où la boue est descendue et aurait pu également emporter des victimes”, témoigne Raphaëlle Schapira. Des renforts de Naples (Italie) sont arrivés à Ischia pour relayer les pompiers de l’île, au travail depuis plus de 24 heures.