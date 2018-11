Italie : les inondations font au moins 12 morts

À Casteldaccia (Italie), une commune proche de Palerme, un drame épouvantable s'est déroulé dans une maison samedi 3 novembre. Neuf personnes ont trouvé la mort. En pleine nuit, la rivière voisine a englouti les habitants. Lorsque les secours sont arrivés, il était trop tard. Des vidéos amateurs permettent de prendre conscience de la violence du phénomène et de la force de l'eau à laquelle rien ne résiste.

L’Italie, balayée par une violente dépression

La tempête continue de frapper l'Italie un peu plus à l'ouest, du côté de la Calabre (Italie). Des pluies diluviennes et des fleuves côtiers qui débordent de tous côtés risquent d'alourdir encore le bilan humain. Depuis 48 heures, toute l'Italie est balayée par une violente dépression. Dans le nord du pays, non loin de l'Autriche, une région montagneuse a été dévastée. Les routes et les maisons emportées. Un barrage inquiète, non seulement le niveau de l'eau est très haut mais des milliers de troncs d'arbres emportés font peser un poids important sur toute la structure.

