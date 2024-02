Italie : les Français au cœur du Carnaval de Venise

Le Carnaval de Venise se tient en ce moment dans la ville italienne. Des milliers de touristes sont présents, dont des Français, représentés en grand nombre.

Le jour n'est pas encore levé à Venise (Italie). Alors que le célèbre Carnaval a débuté, certains visiteurs se lèvent aux aurores. C'est le cas de deux touristes françaises, qui y prennent part chaque année, et se vêtissent de masques et de tenues oniriques. Lorsque le soleil fait son apparition, elles se dirigent vers la place Saint-Marc et se font photographier. "Je me permets d'aller vers les gens plus facilement lorsque je porte le masque", confie l'une d'entre elles.



Les Français assurent l'animation

Lors des dix jours de carnaval, les Français qui assurent principalement l'animation. Une habitante des Hauts-de-France a été récompensée du prix du plus beau costume l'année dernière. La présence française s'explique sûrement pour le goût pour la mode selon un fabricant de costumes. Certains ressortissants français ont même choisi de s'y installer.