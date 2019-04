Italie : les étonnantes propositions pour relancer la natalité

La natalité italienne est l'une des plus basses d'Europe. Le gouvernement italien a donc décidé de la relancer grâce à plusieurs propositions, à quelques semaines des élections européennes 2019. "Ce sont des mesures natalistes et nationalistes parce que très clairement, elles visent à réveiller cette Italie rurale, traditionnelle, on va dire catholique, qui avait l'habitude de faire des enfants et qui en fait beaucoup beaucoup moins", explique Alban Mikoczy, depuis Rome (Italie).

Lutter contre la théorie du "grand remplacement"

"Officiellement, c'est une mesure qui touchera toutes les religions pour qu'il n'y ait pas de discrimination. Mais en réalité, très clairement, il s'agit de lutter contre cette théorie qu'on appelle le 'grand remplacement', qui voudrait que les populations européennes soient amenées à disparaître", confie encore le journaliste de France 2. Ainsi, 4 000 euros pourraient notamment vous être verser pour votre mariage, à condition toutefois qu'il soit religieux et que vous soyez Italien depuis plus de 10 ans. Des primes supplémentaires si un enfant naît rapidement sont également promis.

