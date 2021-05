Italie : les croisières reprennent

L'immense paquebot vient de quitter Savone (Italie) direction le sud du pays pour une croisière d'une semaine. Pour les compagnies qui ont perdu 80% de leur chiffre d'affaires, c'est le moment de vérité. Il est possible de monter sur le navire sans avoir été contrôlé. Vacciné ou non, la règle est draconienne : un premier test à 48 heures du départ puis un autre antigénique à l'embarquement. Le simple fait d'accéder au bateau oblige à suivre toute la procédure.

Les compagnies maritimes emploient 300 000 personnes en Europe

À bord, tout a changé. Il y a aujourd'hui 1 200 voyageurs pour 6 500 places, afin de faire respecter les jauges et distances. Il faut oublier les buffets traditionnels pour le repas, les clients sont servis à table et doivent rester avec leurs proches. Concernant les piscines, chaque bassin doit respecter une jauge maximale. Il y a plus de personnel sur le bateau que de clients, une situation qui n'est pas rentable. "Retrouver la confiance des voyageurs, c'est le défi mais c'est aussi une obligation pour les grandes compagnies maritimes, elles emploient environ 300 000 personnes en Europe et le secteur est en grande difficulté", rapporte le journaliste Alban Mikoczy.