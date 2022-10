Italie : le nouveau gouvernement formé, Giorgia Meloni prête serment

La première photo de famille du gouvernement italien a été prise dans la matinée du samedi 22 octobre. Dans le palais présidentiel, Giorgia Meloni a prêté serment en premier devant le président de la République. "Je jure d’être fidèle à la République et de respecter la Constitution et les lois", a-t-elle déclaré. Pour former son gouvernement, la nouvelle présidente du conseil a voulu aller vite. À peine en charge, elle est apparue au sein d’une coalition unie, prête à gouverner.



Giorgia Meloni s'entoure de personnalités rassurantes

"Nous devons faire face à l’urgence sur le plan national et international", a assuré Giorgia Meloni. La Première ministre a montré qu’elle maîtrisait ses alliés et s’est entourée de personnalités rassurantes pour les instances internationales comme Antonio Tajani, député européen et ancien président du Parlement européen. Il devient ministre des Affaires étrangères. Matteo Salvini obtient l’un des plus gros ministères, celui de l’infrastructure. La passation de pouvoir aura lieu demain matin.