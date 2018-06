Italie : le nouveau chef du gouvernement, Giuseppe Conte, a prêté serment

Il lui reste à obtenir la confiance des deux chambres, lors de deux votes probablement en début de semaine prochaine.

"Je jure d'être fidèle à la République, d'en respecter loyalement la Constitution et les lois et d'exercer mes fonctions dans l'intérêt exclusif de la nation", a-t-il proclamé. Le nouveau chef du gouvernement italien, Giuseppe Conte, a prêté serment vendredi 1er juin sur la Constitution, devant le président de la République Sergio Mattarella. Les deux vice-Premiers ministres, Luigi Di Maio, chef de file du Mouvement 5 Etoiles, et Matteo Salvini, patron de la Ligue ont prêté serment après lui, suivis des autres membres du gouvernement.

Une passation de pouvoirs avec le Prmeier ministre sortant

Une fois la cérémonie terminée, le nouveau gouvernement doit se rendre à la présidence du Conseil des ministres, où se déroulera la passation de pouvoirs entre le Premier ministre sortant, Paolo Gentiloni, et Giuseppe Conte.

Paolo Gentiloni remettra symboliquement à son successeur une clochette dont se sert le chef du gouvernement en charge pour marquer le début des réunions du conseil des ministres. Après cela, le nouveau gouvernement aura les pleins pouvoirs en Italie. Il lui restera à obtenir la confiance des deux chambres, lors de deux votes probablement en début de semaine prochaine.