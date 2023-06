Italie : le lac de Garde, petit lieu de paradis et d’histoire

Le 13 Heures Découverte vous emmène toute la semaine à la rencontre des plus beaux lacs du monde. Ce lundi 12 juin, direction le lac de Garde, dans le nord de l’Italie, qui est le plus grand, et aussi le plus spectaculaire avec ses vestiges romains. Il attire chaque année des milliers de visiteurs.

À certains endroits, on aperçoit à peine l’autre rive, car le lac de Garde est le plus grand d’Italie. Son cœur touristique est à mi-chemin entre Milan et Venise. Les touristes adorent se prélasser à cette époque de l’année. “On se sent plus à la plage que dans un lac”, précise une touriste américaine. Grâce à ses fonds rocheux, le lac de Garde est aussi connu pour son eau cristalline et sans sel.

La pêche comme activité professionnelle

Pour visiter les perles du lac de Garde, le mieux est de prendre un bateau. Chiara Bertoldi fait découvrir chaque jour les monuments historiques aux touristes du monde entier. “Chaque fois que je suis là, je suis contente”, précise la guide touristique. “Pas mal de gens connaissent le lac de Côme. Ici, c’est un peu plus une perle rare”, précise un touriste français.

Malgré le million et demi de visiteurs qui s’y pressent chaque année, le lac de Garde a aussi un visage plus authentique. Une trentaine de pêcheurs professionnels sont encore en activité. “C’est un travail très dur. Ce lac est très dangereux si on ne le connaît pas”, explique Marco Dominici. Le pêcheur vend ses poissons aux particuliers, mais aussi aux restaurateurs. “Cuisinier ce poisson, c’est mettre en valeur notre territoire”, affirme Filippo Morandi, chef du restaurant Aeolus.