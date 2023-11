Italie : le début des récoltes des olives en Toscane

Durée de la vidéo : 4 min

Jeudi 9 novembre, le 13 Heures découverte prend la direction la Toscane, en Italie, connu pour ses beaux paysages et son huile d'Olive, dont la récolte vient de débuter. Tout se fait à la main, comme dans une abbaye près de Sienne.

À l'heure où jaunit la campagne, les paysages de Toscane, en Italie, eux, semblent patienter. Leurs oliviers bien verts sont sur le point d'être récoltés. Dans un champ, des saisonniers sont vêtus d'un habit blanc, ce sont des moines bénédictins. Chaque année, à l'automne, ils installent de grands filets et récoltent à la main les fruits de leur oliveraie. "On sait que les olives sont mûres par la couleur, en les touchant aussi. Elles ont un très bon parfum", explique l'un d'eux.

Un très bon cru 2023

500 000 arbres sont à récolter. En communion, les plus anciens transmettent aux plus jeunes. "Ça me plaît d'être dans la nature, travailler tous ensemble, en plein air", confie Don Angelo. Et pour ne rien gâcher, cette année semble déjà être un très bon cru. "Regardez, aucune de ces olives n'a de marque, aucune n'a de trou. Ça ce sont des olives de qualité supérieure", indique Don Antime. Depuis 700 ans, l'abbaye Monte Oliveto Maggiore préserve ces oliviers, symboles de labeur et de paix.