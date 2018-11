Italie : le bilan des inondations s'alourdit

Des habitations entières emportées dans des glissements de terrain et des routes scindées en deux. Certains villages de la péninsule italienne ont été coupés du monde pendant plusieurs jours. "Je suis sortie de chez moi, j'ai levé les yeux et j'ai vu que la route avait disparu. Nous avons passé cinq jours sans téléphone, sans électricité, sans rien, car personne ne pouvait venir jusqu’à nous", témoigne une habitante.

20 personnes décédées

Les intempéries qui touchent l'Italie ont déjà causé la mort de 20 personnes et privé 160 000 foyers d'électricité. Près de la frontière autrichienne, les fortes rafales de vent ont déraciné des milliers d'arbres. Le principal problème de la Protection civile italienne est d'alimenter les foyers en eau et en électricité. Du Nord au Sud, c'est toute la péninsule qui est balayée par les vents violents et les pluies torrentielles. Partout dans le pays, le niveau d'alerte reste maximal, car de nouvelles précipitations sont attendues durant tout le week-end du 3 et 4 novembre.