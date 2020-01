Italie : la restauration du patrimoine confiée à des citoyens

C'est l'histoire d'une résurrection. En ruines depuis les années 1960, le château de Padernello, en Italie, a été sauvé par un collectif d'amateurs, et grâce à des financements publics et privés. En 2019, 60 000 personnes ont visité le site. Les touristes peuvent déambuler dans les 130 pièces restaurées, profiter d'un patrimoine totalement oublié et ça, c'est une nouveauté. "On ne connaissait de ce château que de simples murs de pierre, un monument sans importance pour nous. Le château était fermé, les anciens propriétaires ne permettaient ni de le visiter ni d'en savoir plus", décrit une femme.

1 200 membres donateurs

En 2005, pénétrer dans le domaine était dangereux et les coûts de restauration dépassaient largement les moyens des collectivités locales. Une association de 1 200 membres donateurs se forme alors, dont 70 ouvriers bénévoles. La ville leur a ensuite confié la restauration du château, gratuitement.

