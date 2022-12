Italie : la région des Pouilles part à la conquête de l’aloe vera

En Italie du Sud se cultive l’aloe vera, une plante résistante à la sécheresse et contenant un gel très utilisé dans la cosmétique. La culture, facile et rentable, a permis de créer beaucoup d’emplois dans la région des Pouilles.

L’aloe vera pourrait bien être l’avenir des Pouilles (Italie). À l’intérieur de ses feuilles, la plante possède un trésor : un gel aux mille vertus qui se vend dans le monde entier. Dans une exploitation du sud de l’Italie, des dizaines de salariés prennent soin de chacune des 12 000 plantes, et veillent sur elles de la récolte à la transformation. Le gel s’extrait feuille après feuille. "On commence par couper la base de la feuille, ensuite la pointe pour libérer le gel", explique Stefano Giannuzzi, directeur du laboratoire.



Le plus grand employeur de la région



Le gel sert ensuite de base à de nombreux produits cosmétiques. L’entreprise n’a cessé de croître et vend ses produits dans 60 pays, l’un des plus grands employeurs du secteur. "Nous allons bientôt déménager dans une usine plus grande. Elle fera 6 000 m2, et donc nous allons encore embaucher", confie Domenico Scordari, fondateur de l’entreprise Nature is better. Un espoir pour la région des Pouilles, ravagée par une bactérie qui détruit ses oliviers.