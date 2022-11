Italie : la Première ministre, Giorgia Meloni, dit n'avoir "pas de problèmes" avec la France

"Nos rapports bilatéraux continuent", assure la dirigeante d'extrême droite, dans une interview au "Corriere della sera"

Officiellement, tout va bien entre Giorgia Meloni et la France. La Première ministre italienne, dont la position sur l'accueil de migrants naufragés début novembre avait causé des tensions avec Paris, assure, mardi 29 novembre, n'avoir "pas de problèmes avec la France" et continuer à dialoguer avec Emmanuel Macron.

"Je n'ai jamais eu de problème avec la France, et je n'en ai toujours pas aujourd'hui. J'ai eu entre autres un échange de messages avec Emmanuel Macron il y a quelques jours", affirme-t-elle dans une interview au quotidien Corriere della sera publiée mardi. Selon des sources élyséennes, le président français a bien échangé des messages samedi avec Giorgia Meloni et lui a notamment "exprimé son soutien et sa solidarité après les événements dramatiques sur l'île d'Ischia", dans la baie de Naples, touchée par un glissement de terrain meurtrier.

Samedi matin, Emmanuel Macron avait célébré le premier anniversaire du traité franco-italien d'amitié du Quirinal par deux tweets, un dans chaque langue, avec un petit montage vidéo. Deux tweets auxquels le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, avait aussitôt répondu, lui aussi sur Twitter, soulignant que ces messages "montrent que les relations entre nos pays ne se sont pas détériorées".

"Il est normal que la France et l'Italie se parlent"

Ces démonstrations d'amitié contrastent avec les tensions causées par le blocage de centaines de migrants début novembre au large de l'Italie sur des navires humanitaires. Le gouvernement français avait alors dénoncé un "comportement inacceptable" des autorités italiennes, le jugeant "contraire au droit de la mer et à l'esprit de solidarité européenne".

Dans son interview, la dirigeante d'extrême droite assure qu'"au-delà des déclarations de quelques membres du gouvernement français sur les migrants (...) nos rapports bilatéraux continuent". Une nouvelle rencontre avec le président français, après une première entrevue le jour même de sa prise de fonctions, "n'est pas encore inscrite au calendrier", selon Giorgia Meloni. "Mais nous devrons certainement nous revoir, assure-t-elle. Nous sommes des personnes avec des responsabilités gouvernementales qui travaillent pour trouver des solutions. Il est normal que l'Italie et la France se parlent."