Italie : la police démantèle un groupuscule armé pro-nazi et antisémite

La police italienne a annoncé, jeudi 28 novembre dans un communiqué, le démantèlement d'un groupuscule armé composé de 19 personnes disséminées en Italie et ouvertement pro-nazi et antisémite. Des perquisitions sont en cours aux domiciles des 19 personnes habitant dans toute la péninsule, depuis Bergame jusqu'à la Sicile et la Sardaigne.

Des photos de la police concernant les objets saisis lors des perquisitions font voir une grande quantité d'armes diverses (pistolets, fusils, automatiques ou non, couteaux, arbalètes) ainsi que des livres sur Mussolini ou Hitler.

Un ancien légionnaire calabrais parmi les dirigeants

Le point commun de ces 19 personnes était "le même fanatisme idéologique et leur intention était de constituer un mouvement d'inspiration ouvertement pro-nazi, xénophobe et antisémite appelé 'Parti italien national-socialiste des travailleurs'", selon la police. Le groupuscule avait élaboré "sa structure interne et territoriale, créé un symbole et rédigé un programme ouvertement antisémite et négationniste", poursuit le communiqué.

Un de ses principaux dirigeants, responsable de l'entraînement des membres, est un ancien légionnaire calabrais avec un lourd casier judiciaire. Il fait partie de la Ndrangheta, la puissante mafia calabraise, et est responsable local en Ligurie (nord-ouest) de Forza Nuova, un petit parti d'extrême droite. Les extrémistes italiens de droite ont établi des contacts au niveau international aussi, notamment avec "Aryan White Machine - C18", proche des milieux néonazis anglais de Blood and Honour, précise le communiqué.