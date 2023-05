Italie : l'impact "incalculable" des inondations en Emilie-Romagne et dans la région de Bologne

Une partie de l'Emilie-Romagne est sous les eaux après les fortes pluies des 16 et 17 mai. L'état des lieux des dommages prend du temps car la zone inondée est immense, agricole et très touristique

Les pluies massives des 16 et 17 mai en Italie ont causé de fortes inondations dans les régions nord-est du pays. Une vingtaine de cours d'eau ont quitté leur lit, et jeudi 18 mai, des opérations d'évacuation de sinistrés étaient encore en cours. Les dégâts humains et matériels sont très lourds pour cette région phare du tourisme en Italie.

La saison estivale n'a pas encore débuté et déjà, les établissements balnéaires s'inquiètent, principalement ceux de la Riviera romagnole. L'an passé cette côte a enregistré 42 millions de nuitées, des touristes italiens, mais aussi allemands, hollandais, français. Mais le secteur le plus touché dans l'immédiat, c'est l'agriculture. Le plus important syndicat du secteur au niveau national estime que les dommages sont incalculables. Pour les seuls vergers, et il y en a beaucoup en Emilie-Romagne, le chiffre d'un milliard d'euros est avancé par le patron du syndicat régional, ce sera donc beaucoup plus. 5 000 exploitations agricoles sont inondées, avec des animaux noyés et des installations dévastées. Des dizaines de milliers d'hectares de fruits, légumes, céréales sont sous les eaux.

Pour le président de l'Emilie-Romagne, Stefano Bonaccini, ces dégâts sont tout à fait comparables avec ceux du tremblement de terre qui avait frappé la région il y a dix ans, et qui avait fait 10 milliards d'euros de dégâts. D'autant plus que l'Emilie-Romagne a déjà été touchée par des inondations au début du mois. "Nous n'avons pas encore de chiffre précis, mais nous avions déjà commencé à évaluer les dégâts commune par commune, lors des premières inondations il y a quinze jours, pour arriver à environ un milliard... Ce sera donc bien plus ! Mais ce qui est important, tout de suite, c'est l'urgence et la mise en sécurité des personnes. Ensuite, nous ferons un état des lieux des dommages publics et privés. Nous aurons besoin d'un peu temps en raison de l'immensité du territoire touché."

Le gouvernement va déjà suspendre impôts et cotisations pour les entreprises, qui réclament des mesures de chômage technique et que les aides d'Etat ne soient pas retoqué par Bruxelles. Le gouvernement va aussi faire appel au fonds de solidarité de l'Union européenne.

Les centres-villes sont inondés. Simone vit à Cesena, où la rivière Savio a débordé mercredi 17 mai. Il venait à peine de finir de construire sa maison et il a confié son témoignage à la télévision Sky. "C'était la catastrophe, un désastre. Là, on se retrousse les manches, on nettoie, mais on est encore à la limite. Je suis resté jusqu'au dernier moment et quand j'ai vu l'eau arriver, je me suis échappé et j'ai tout laissé là ! On nous demande de partir, car il pourrait y avoir une autre vague d'eau et de boue. On espère que non, mais on est à la limite. Ma maison, je l'ai finie hier. Quel dommage !"

Le concert de Bruce Springsteen maintenu

Les sportifs, eux, ont observé une minute de silence sur le Giro, aux internationaux de tennis de Rome, et ce sera le cas avant chaque match de foot du Championnat d'Italie. Et Ferrari, dont le siège est dans la région, a fait un don d'un million d'euros.



Ces inondations ont provoqué l'annulation du Grand Prix de Formule 1 à Imola. Mais pas du concert de Bruce Springsteen à Ferrare, et cela, ne plaît pas à tout le monde. Certains estiment que pour des raisons de solidarité avec les populations touchées, il fallait annuler le concert. 50 000 personnes sont attendues et certains s'inquiètent à l'idée qu'un tel événement enlève des hommes et des moyens aux secours qui s'emploient encore à sauver des habitants ou à nettoyer, tout simplement. Et puis il y a ceux qui n'ont pas pu se rendre au concert pour des raisons pratiques de déplacement et qui ont revendu leurs places, achetées il y a un an.