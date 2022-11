Italie : l'allaitement autorisé dans la Chambre des députés, "un signe de civilisation"

En Italie, les femmes députées vont être autorisées à allaiter dans l'hémicycle de la Chambre des députés. C'est une députée du mouvement de gauche 5 étoiles qui a milité pour cette autorisation mais Giorgia Meloni, Première ministre d'extrême droite s'en est tout de suite emparée.

Il ne reste plus qu'à décider si les députées pourront allaiter au dernier rang de l'hémicycle tout en haut ou bien dans une galerie qui leur sera dédiée. "C'est une mesure importante et un signe de civilisation qui doit s'étendre au-delà du Parlement à tout le pays", estime la député 5 étoiles Gilda Sportiello, 35 ans. Enceinte, l'élue à l'origine de la mesure, espère désormais qu'elle fera des émules. "Aucune femme ne doit plus être contrainte de devoir faire un choix entre allaiter et travailler, poursuit-elle, malheureusement aujourd'hui les femmes n'allaitent plus entre le 3e et le 6e mois du bébé car elles reviennent travailler."

Mesure saluée par le gouvernement d'extrême droite

Dans l'hémicycle elles pourront allaiter jusqu'au premier anniversaire de leur bébé. Aucun député ne s'y est opposé et Giorgia Meloni a salué dans un communiqué officiel "un signe important de l'attention portée à la maternité, l'enfance et la famille" et "un pas en avant dans l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée".

Giorgia Meloni rentre à peine du G20 de Bali où elle a emmené sa fille de 6 ans, ce qui a été fortement critiqué. Elle en a profité pour répondre sèchement qu'elle avait le droit d'être mère comme elle l'entend et le droit de faire tout ce qu'elle peut pour l'Italie sans priver sa fille d'une mère.