Italie : infrastructures défaillantes, canalisations anciennes… Le grand gâchis de l’eau potable

Le réseau de canalisation italien est mal entretenu, et souvent très ancien. Des milliers de mètres cubes d’eau potable sont gaspillés chaque jour.

De l’eau qui jaillit soudainement de la chaussée : une scène devenue presque banale en Italie. Chaque jour, des milliers de mètres cubes d’eau potable sont gaspillés en raison de fuites d’eau massive. Certains soirs, les rues se transforment en torrent. En cause, des infrastructures défaillantes. En Italie, 157 litres d’eau potable par habitant seraient gaspillés chaque jour, soit deux fois plus qu’en France. Arietti, une petite ville du centre du pays, enregistre 67% de perte d’eau potable chaque année, l’un des pires scores de l’Italie.

Des canalisations très anciennes

Ce matin-là, les équipes qui gèrent le réseau ont été appelées par les riverains, pour une fuite survenue la veille. Un demi-litre d’eau potable s’échappe par seconde. "On fait ce type d’intervention dix à 15 fois par jour", signale Gianluca Faraglia, ingénieur responsable du réseau hydrique APS (Acqua Publica Sabina). Selon les estimations, 60% des canalisations italiennes ont plus de 30 ans. Le réseau est parfois beaucoup plus ancien, et parfois pas entretenu durant des décennies. Souvent, la seule solution est le changement de gestionnaire, en passant notamment du public au privé.