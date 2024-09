Italie : deux enfants ont été tués dans l'effondrement d'un immeuble près de Naples

Terrible drame meurtrier près de Naples, en Italie. Deux jeunes enfants, un frère et sa sœur, ont été tués, dimanche 22 septembre, lors de l'effondrement de l'immeuble à Saviano dans lequel ils vivaient avec leur famille, selon les secours. "Les pompiers ont retrouvé le père et un nouveau-né vivants, et malheureusement les corps sans vie des deux autres enfants", ont écrit les pompiers sur X. Selon les médias locaux, la fillette avait 4 ans et son frère était âgé de 5 ans.

Des chiens renifleurs sont sur place pour chercher dans les décombres leur mère et une autre femme, ont précisé les secours. Cette autre personne disparue serait une femme âgée vivant à un autre étage du bâtiment. "Nous sommes parvenus à intervenir rapidement, car une patrouille de l'armée qui passait à proximité à ce moment-là a vu de la fumée et s'est approchée. Les opérations de secours ont immédiatement commencé", a expliqué le colonel Paolo Leoncini, dont les propos ont été relatés par Corriere della Sera.

Une image postée par les pompiers semble montrer les murs soufflés au deuxième étage de l'immeuble et un grand trou dans le plafond du premier étage. L'effondrement pourrait être dû à une explosion de gaz, selon les médias.