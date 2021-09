Italie : des tortues marines déboussolées sur des plages du nord

Elles mesurent à peine 5 cm, et ne pèsent que quelques grammes. Poussées par leur instinct, des tortues se dirigent vers la mer à Jesolo, en Italie. Il ne faut surtout pas perturber cette première marche sur le sable, car c'est ici qu'elles reviendront, 20 ans plus tard, pondre à leur tour. Les scientifiques leur ont créé un chemin de sable qui mène vers l'eau, et les attirent avec un jeu de lumières.



Des tortues qui évoluent habituellement vers la Sardaigne

Si la scène est poétique, elle pose tout de même question. Jamais des tortues marines sont venues pondre des œufs aussi au nord. Pondus début juillet, ils ont été protégés depuis par une association. "Nous avons beaucoup œuvré pour informer les citoyens, faire avancer leurs connaissances environnementales, explique Maurizio Billotto, de la Ligue pour l'environnement. Nous espérons que les petites tortues reviennent, une fois adultes, pour déposer leurs œufs ici." Ces tortues bien connues en Méditerranée évoluent habituellement 600 km plus au sud, du côté de la Sardaigne.