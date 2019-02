Italie : des milliers de personnes manifestent contre la politique du gouvernement, à l'appel des syndicats

En revanche, un rassemblement de "gilets jaunes" italiens annoncé samedi à Rome a été annulé sur ordre de la préfecture qui craignait des débordements, selon les organisateurs.

C'est la plus forte mobilisation syndicale depuis quatre ans en Italie et les manifestations contre la réforme du travail orchestrée par le gouvernement de Matteo Renzi. Des centaines de milliers de personnes manifestent, samedi 8 février, à Rome à l'appel des principaux syndicats italiens.

Les manifestants réclament un plan massif d'investissements publics et privés et des réformes plus ambitieuses que celles avancées par le gouvernement d'union de la Ligue (extrême droite) et du Mouvement 5 étoiles (M5S, antisystème).

"Le gouvernement doit changer de route, nous avons un pied dans la récession", a estime la deuxième confédération syndicale italienne. D'une manière générale, les syndicats s'estiment snobés par le gouvernement populiste. En revanche, un rassemblement de "gilets jaunes" italiens annoncé samedi à Rome a été annulé sur ordre de la préfecture qui craignait des débordements, selon les organisateurs.