Italie : des loyers à 1 euro par mois en Sardaigne pour renouveler la population

La Sardaigne a du mal à garder ses habitants. Ainsi, le village d’Ollolai a perdu la moitié de sa population en 50 ans. Pour y mettre fin, la mairie propose des maisons à louer 1 euro, à condition de rester toute l’année.

Le Nuoro, en Sardaigne, est l’une des régions d’Italie qui a perdu le plus d’habitants ces dernières années. Le village d’Ollolai (Italie) n’y a pas échappé, avec moins 50 % d’habitants en 50 ans. Dans les rues, il n’y a plus que des anciens et partout dans le centre, des maisons sont à l’abandon. Jean-Luc Ledouarin, un Français âgé de 51 ans, qui rêve de s’installer ici. "C’est un village de montagne bien ancré dans les traditions. À découvrir", explique-t-il.



Des candidatures du monde entier



Il a déposé sa candidature auprès de la mairie, qui s’est lancée dans une opération séduction. Elle propose des maisons en location à 1 euro par mois, à condition d’y vivre toute l’année. Ce matin-là, le Français a rendez-vous avec le maire et son adjoint pour montrer sa motivation. Sa compagne est artiste-peintre et lui gestionnaire de patrimoine alors, il peut travailler à distance. Depuis le lancement de l’opération, les candidatures affluent du monde entier : de France, d’Allemagne, et même Brésil. Comme une vingtaine d’autres localités de Sardaigne, Ollolai est menacée de disparition.