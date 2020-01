Italie : des affiches pour alerter sur les violences faites aux femmes

Un artiste italien a fait de la lutte contre les violences faites aux femmes sa priorité. AleXsandro Palombo a pris l'initiative de placarder dans les rues de Milan (Italie) des affiches qui attirent tous les regards. On peut y voir Michelle Obama, Brigitte Macron ou encore Angelina Jolie avec le visage tuméfié. Une initiative choc destinée à dénoncer ce fléau et alerter le plus grand nombre.

"Ça nous marque davantage"

France 2 a questionné quelques Italiens sur ces affiches. Tous estiment que ce type de communication est utile à l'évolution des esprits. "Les protagonistes sont des personnes importantes qui ont du pouvoir et qui peuvent théoriquement se défendre. Donc cette compagne veut vous dire que les violences peuvent toucher toutes les couches de la population", explique une Italienne. Une autre passante commente : "Quand on voit une femme comme Angelina Jolie ou Michelle Obama avec le visage tuméfié comme ça, c'est plus fort. Ça nous marque davantage".

