Italie : dans les Alpes, un glacier dangereusement instable

C. Meyer, B. Bervas

À cause de la hausse des températures, un glacier situé sur le versant transalpin du Mont-Blanc est en train de fondre et menace de s'effondrer dans une vallée.

En Italie, un bruit résonne de plus en plus souvent, et inquiète toute une vallée : celui du glacier du Planpincieux. Ce glacier alpin est perché à 2 700 mètres d'altitude, sur le versant italien du Mont-Blanc. Avec le réchauffement climatique, d'immenses crevasses se sont peu à peu formées à son sommet, le rendant dangereusement instable.

Un glacier surveillé en permanence

Certains jours, le géant s'affaisse jusqu'à 1,5 mètre. Des blocs entiers s'effondrent et alertent les spécialistes. "Nous avons établi plusieurs scénarios de sécurité pour la population, explique Valerio Segor, directeur de la gestion des risques naturels de la région de la vallée d'Aoste. Cela va de la fermeture des chemins de randonnée touristique jusqu'à des scénarios plus extrêmes en cas de chute de 800 m3 de glace."

Les routes menant au glacier sont régulièrement coupées, et les villages évacués, comme ce fut le cas en 2019. Les scientifiques surveillent ce glacier en permanence. Des radars auscultent, 24h/24 et sept jours sur sept, ses moindres mouvements. Mais les prédictions des experts laissent peu d'illusions : jusqu'à 80% du volume de glace dans les Alpes aura disparu d'ici la fin du siècle. Pour tenter de ralentir la fonte, des couvertures thermiques ont été déployées sur certains massifs.