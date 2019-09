Italie : Capannori, ville de Toscane championne du recyclage des déchets

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

En Italie, en Toscane, une ville est devenue un modèle en matière de traitement des déchets. Situé entre Florence et Pise, tout est parfaitement organisé à Capannori, d'autant que les habitants jouent parfaitement le jeu. L'épicentre d'une révolution verte qui inspire l'Europe. Tout commence par la tournée du ramassage des ordures, qui est extrêmement codifié dans cette ville de 40 000 habitants. "Aujourd'hui, c'est la récolte des couches et du verre", explique Diego Belluomini, agent d'entretien municipal.

88% de déchets recyclés

En effet, les déchets verts, disposés devant une maison, seront eux ramassés par une autre entreprise. "Les couches, c'est les sacs roses. Et les déchets non recyclables c'est dans les sacs gris", explique-t-il. Chaque jour est prévu pour le ramassage d'un déchet précis. En 15 ans, le taux de déchets triés est passé de 35% à 88% à Capannori. Et la mairie a un argument massue pour persuader les habitants de jouer le jeu : plus on trie, moins on paie. Ainsi, une famille de quatre personnes réussit à ne jeter qu'un seul sac de déchets non recyclable en 4 mois.

Le JT

Les autres sujets du JT