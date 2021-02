Italie : allégement des mesures sanitaires contre le coronavirus

À compter du lundi 1er février, les bars, restaurants et musées peuvent rouvrir en Italie. "C'est une journée importante en Italie", explique le correspondant de France Télévisions, Alban Mikoczy, en direct de Rome, lundi 1er février. "Les musées vont pouvoir ouvrir dans toutes les grandes villes du pays. La vie reprend, les bars, restaurants peuvent servir les clients en terrasse et à l'intérieur des établissements". Les établissements doivent néanmoins fermer à 18 heures, un service de petit-déjeuner, de déjeuner est possible, mais pas encore de dîner.



La conséquence d'un confinement strict

"Ce début de retour à la normale est possible parce que les chiffres de l'épidémie sont un peu meilleurs en Italie que dans le reste de l'Europe", rapporte le journaliste. L'Italie a vécu une période de confinement "très dure", autour de Noël et de Nouvel An. "Une période qui a porté ses fruits, les chiffres des contaminations sont beaucoup moins importants qu'ailleurs".

