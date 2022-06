Italie : à la rencontre du champion du monde des glaciers

Les glaces à l'italienne sont réputées à travers le monde. À Rome (Italie), un glacier artisanal en vend jusqu'à 15 000 par jour. "On sent vraiment le goût du fruit", affirme un homme. Les glaces ont été inventées par les Chinois il y a 3 000 ans, mais cela a vite été oublié. À Padoue (Italie), le champion du monde de pâtisserie, Luigi Biasetto, est à moitié italien et à moitié belge. Il a été récompensé pour ses créations glacées, qui mélangent saveur et imagination.

Des glaces faites avec du lait du Piémont

"Je n'aime pas trop faire ce que font les autres. Quand on met des ingrédients d'origines différentes ensemble, il y a une fusion liée par la température ou grâce au mouvement mécanique", explique Luigi Biasetto, glacier-pâtissier, qui fabrique lui-même ses esquimaux. Ceux-ci sont recouverts de vraies noisettes et de vrai chocolat, inévitable pour ce Belge de naissance. "Ce sont les saveurs de l'Italie, vraiment. Elles sont faites avec du lait du Piémont donc elles sont vraiment extraordinaires", explique une cliente, qui déguste une glace.