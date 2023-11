Italie : 207 personnes condamnées dans un gigantesque procès visant la mafia calabraise

La 'Ndrangheta est la plus riche et la plus puissante des mafias italiennes. Elle est présente dans plus d'une quarantaine de pays.

Un procès historique. En Italie, plus de 200 personnes ont été condamnées, lundi 20 novembre, à des peines allant jusqu'à 30 années de réclusion, à l'issue d'un gigantesque procès visant la 'Ndrangheta, la plus puissante mafia de la péninsule. Sur les 338 accusés qui comparaissaient en première instance devant le tribunal de Lamezia Terme, 207 ont été reconnus coupables et condamnés, tandis que 131 ont été acquittés. Le parquet avait requis un total de près de 5 000 années de prison à l'encontre des mafieux ainsi que leurs complices en col blanc, fonctionnaires, élus locaux et même policiers de haut rang. Les condamnations, lues par la juge Brigida Cavasino, vont de quelques mois de prison à 30 ans de réclusion, une peine écopée par quatre personnes.

Une emprise étouffante

Ce procès, organisé dans un bunker sous haute surveillance, est le plus important contre la mafia depuis plus de 30 ans. Les chefs d'accusation sont nombreux : association mafieuse, trafic de drogue, extorsion, usure, blanchiment d'argent sale... Au cours du procès, débuté il y a plus de trois ans, les accusés ont détaillé le fonctionnement violent de la 'Ndrangheta, son emprise sur la population locale, l'extorsion, le trucage des appels d'offre et des élections, l'acquisition d'armes...

Basée en Calabre, une région très pauvre, la 'Ndrangheta est la plus riche et la plus puissante des mafias italiennes. Présente dans une quarantaine de pays, elle exerce sur sa terre d'origine une emprise étouffante. Elle s'est développée discrètement pendant plusieurs décennies alors que les autorités concentraient leurs efforts sur Cosa Nostra, la mafia sicilienne décrite dans des films comme Le Parrain.