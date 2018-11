Intempéries : 12 personnes périssent dans des inondations en Italie

Neuf membres d'une même famille ont péri dans les inondations de la nuit du samedi 3 novembre à Casteldaccia (Italie). Des enfants de 1, 3 et 15 ans. La famille a été surprise par la brusque montée des rivières. Des torrents d'eau et de boue ont submergé le jardin et la maison, ne leur laissant aucune chance. Trois membres de la famille en ont réchappé en grimpant dans les arbres.

Le bilan pourrait encore s'alourdir

Endeuillée, la petite ville de Casteldaccia se réveille dimanche 4 novembre dévastée par le passage de l'eau. Des habitants sont toujours portés disparus. Depuis une semaine, l'Italie connaît de violentes intempéries. Intempéries qualifiées par les autorités de plus importantes de ces 60 dernières années. Déjà 29 morts à déplorer et le bilan pourrait s'alourdir, car l'alerte météo reste élevée dimanche dans six régions italiennes.