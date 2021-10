Inondations en Sicile : l'île se prépare à un deuxième cyclone dans la nuit de jeudi à vendredi

Trois personnes sont déjà mortes lors des pluies torrentielles et des coulées de boue qui ont frappé la région de Catane.

La Sicile n'est pas au bout de ses peines. L'île italienne, en proie depuis dimanche 24 octobre à de fortes précipitations qui ont causé des inondations, se prépare à affronter son deuxième cyclone en l'espace d'une semaine, dans la nuit de jeudi à vendredi. Un cyclone de type méditerranéen, appelé "médicane", doit en effet aborder les côtes orientales de l'île et de la Calabre voisine (la pointe de la Botte italienne), selon l'Institut de recherche publique ISPRA.

"De fortes précipitations et des tempêtes en mer sont attendues sur la côte, avec des vagues de plus de 4,5 m", informent les prévisionnistes, soulignant que ces cyclones méditerranéens sont plus fréquents cette saison.

Les services de la Protection civile ont placé l'est de la Sicile en vigilance orange. Les écoles sont fermées à Catane et Syracuse, où les autorités locales ont ordonné la clôture des administrations et des tribunaux jusqu'à vendredi.

Trois personnes sont déjà mortes lors des pluies torrentielles et des coulées de boue qui ont frappé la région de Catane, la deuxième ville de Sicile.