Inondations en Sicile : des pluies torrentielles s'abattent sur la ville de Catane

À Catane, en Sicile (Italie), les habitants ont pu avoir quelques heures de répit l'après-midi du mercredi 27 octobre. Dans le centre de la ville, autour du marché aux poissons, les Italiens découvrent des dégâts considérables. La veille, au même endroit, des pluies torrentielles se sont abattues sur la ville. Les escaliers créaient des cascades, tout le mobilier urbain était recouvert d'eau. Un petit ruisseau souterrain s'est même transformé en fleuve.

L'hôpital est aussi inondé

Dans les principales rues du centre-ville, les voitures et même les autobus avancent seuls, emportés par les flots. Un peu plus loin, une conductrice se trouve en grand danger. Sa voiture s'est immobilisée contre un obstacle en béton, elle essaie de se mettre à l'abri. Un homme va l'y aider. "Le courant était tellement fort ! J'ai fini ma course contre un bac de fleurs qui m'a sauvé la vie, il y a un garçon très gentil qui est venu me secourir", raconte-t-elle. Les pompiers disposent d'un camion amphibie. L'hôpital Garibaldi est inondé, lui aussi.