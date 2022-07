Incendies : quelles sont les forces aériennes pour lutter contre les feux ?

Quels sont les moyens aériens dont dispose la France afin de combattre les incendies ? "En tout, la flotte de la protection civile, basée à Marignane (Bouches-du-Rhône), dispose de 16 avions", explique le journaliste Jean Chamoulaud, lundi 18 juillet, sur le plateau de franceinfo. Elle compte notamment onze Canadair, qui sont capables d’emporter jusqu’à six tonnes d’eau, deux Dash, des avions de transport transformés en bombardiers d’eau, et trois Beechcraft, qui servent à acheminer du matériel.

La Grèce et l'Italie aident la France

"Très récemment, la Grèce et l’Italie ont envoyé à la France deux Canadair chacun pour l’aider à lutter contre les incendies (qui ont ravagé plus de 15 000 hectares en Gironde depuis une semaine)", précise le journaliste. "Notre flotte est un petit peu vieillissante et soumise à rude épreuve. Tous les jours, 300 rotations sont effectuées pour éteindre ces feux", détaille Jean Chamoulaud.