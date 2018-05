Giuseppe Conte : un novice à la tête du gouvernement italien ?

La mèche un peu rebelle, le costume toujours bien coupé. Le voici, l'élégant inconnu qui pourrait diriger demain la troisième économie de la zone euro : Giuseppe Conte, 54 ans, professeur de droit dans les meilleures facultés d'Italie. Ses élèves le jugent sévère, mais toujours disponible. Quant aux Italiens, ils le découvrent ; l'homme était jusqu'à présent un parfait inconnu. L'homme est un proche de Luigi Di Maio, le leader du Mouvement 5 étoiles. Il fut l'avocat du candidat et partage avec lui une profonde détestation de la bureaucratie italienne.

Le président italien n'est pas vraiment emballé

Sans expérience politique, il a, selon ses proches, un sens inné de la diplomatie, qui lui sera bien nécessaire pour concilier une coalition aux idées hétéroclites. L'Italie est maintenant suspendue à la décision de Sergio Mattarella. Le président de la République italienne va-t-il accepter la nomination de Giuseppe Conte ? Selon la presse italienne, le président aurait préféré un profil beaucoup plus politique et expérimenté pour diriger une coalition où seront présents à la fois un parti populiste, et l'extrême droite italienne.

