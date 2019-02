France-Italie : des tensions historiques

La France qui rappelle son ambassadeur présent en Italie : c'est une première depuis 1940 et la déclaration de guerre de l'Italie. "Alors évidemment, il faut raison garder, on est dans une crise diplomatique, politique, rien de plus, mais l'agacement français a été perceptible", explique le journaliste Alban Mikoczy, en duplex. Paris a pris une décision drastique pour générer une réaction franche du gouvernement italien et le forcer à afficher ses intentions quant à ses relations diplomatiques avec la France.

Des "relations diplomatiques inexistantes"

Comme un symbole, à l'heure actuelle, la dernière visite d'un ministre français en Italie date du mois de décembre, lorsque Nathalie Loiseau, ministre des Affaires européennes, s'était déplacée. Mais depuis, aucune visite diplomatique entre les deux pays n'a eu lieu, ni dans un sens ni dans l'autre. "On peut dire que les relations diplomatiques sont tout simplement inexistantes", conclut Alban Mikoczy.

