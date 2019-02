Feuilleton : Venise, le carnaval démasqué (3/5)

De tous les défilés du carnaval, la procession des maris est le plus solennel. Douze jeunes filles sont portées en triomphe par de jeunes marins. La scène rappelle une bataille contre les Ottomans en 947. Les femmes avaient été enlevées par des pirates, mais les Vénitiens les avaient délivrées et leur retour avait donné lieu à une belle procession. C'est exactement ce que l'on rejoue.

Linda, étudiante en théâtre de 19 ans, s'apprête à participer à la sélection ouverte uniquement aux filles de la ville. "Le visage de Venise doit refléter la ville donc il doit être gracieux, élégant, simple, mais aussi poétique et frais, parce que Venise est une ville fraîche malgré le fait qu'elle ait des siècles et des siècles d'histoire", explique-t-elle. Au total, 86 femmes ont répondu à l'appel et prennent part à quatre heures de sélection.

