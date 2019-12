Fêtes : Noël à l\'italienne

À Rome (Italie), la tradition chrétienne resurgit à Noël. France 2 a suivi les festivités auprès de la famille Marconi. Comme en France, les fêtes sont familiales, sauf que la conception est élargie : 14 personnes seront rassemblées pour le réveillon. Oubliez le foie gras et les dindes farcies, le 24 décembre en Italie, on ne mange pas de viande. "Du poisson exclusivement, aussi bien au déjeuner qu'au dîner", indique le père de famille. Crevettes et crustacés, spaghettis alle vongole, à Noël on mange maigre, mais bon !

Le panettone

En dessert, le panettone est un passage obligé. Depuis le XVIe siècle, la recette est inchangée. À la fin du repas, c'est l'heure de souhaiter chance, santé, amour, en un seul mot : "Auguri". Le lendemain, la famille Marconi se rend place Saint-Pierre pour admirer une crèche particulièrement réaliste. 600 000 touristes rejoindront Rome pour passer Noël à l'italienne.

