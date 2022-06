Eurozapping : les résultats des élections législatives à la Une des JT européens

Les résultats des élections législatives font la Une de l’actualité italienne. Face au nouveau visage de l’Assemblée nationale française, la correspondante de la Rai Uno à Paris analyse que France est ingouvernable. Une situation politique avec une montée du Rassemblement national qui inquiète les voisins italiens qui ont déjà connu une vague populiste et extrémiste par le passé.

Deux blocs politiques de la colère

Si d’autres scrutins font la une des médias espagnols comme une élection locale en Andalousie et le résultat de la présidentielle colombienne, la TVE n’a pas manqué de souligner une défaite historique pour Emmanuel Macron. Interrogé par la chaîne, le politologue Benoît Pellistrandi analyse la montée des deux extrêmes : "Il y a maintenant deux blocs politiques et parlementaires très distincts qui portent un message clair : celui de la colère".



L’Allemagne s’interroge elle aussi sur les résultats de ces élections et sur la défaite du camp d’Emmanuel Macron et pose une nouvelle fois la question de comment la France sera gouvernée : "Et maintenant monsieur le président ?".