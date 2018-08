Eurozapping : explosion d'un camion-citerne à Bologne

Les images sont impressionnantes. Lundi, à Bologne (Italie), un camion-citerne a percuté un autre poids lourd sur une autoroute. Après avoir pris feu, le véhicule a ensuite explosé, creusant un énorme cratère sur la route et provoquant une gerbe de flammes atteignant les immeubles aux alentours et les voitures stationnées en contrebas de l'autoroute. Un accident qui a fait au moins 1 mort et 68 blessés.

C'est l'heure des premières vendanges en Allemagne. Un début précoce lié aux fortes chaleurs qui ont touché l'Europe depuis le début de l'été. "J'ai 52 ans et je n'ai jamais vu le début des récoltes la première semaine d'août", témoigne un viticulteur. Si la pluie arrive dans les prochains jours, l'année pourrait se révéler exceptionnelle.

Crise de la pomme de terre en Belgique

En Belgique, les pommes de terre inquiètent ! En raison de la sécheresse, les récoltes sont moins importantes que de coutume, et la qualité et l'aspect des patates posent problème. La peau granuleuse de certaines variétés est ainsi un obstacle pour les producteurs de chips, qui privilégient des pommes de terre à la peau bien lisse et nette.

